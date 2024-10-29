Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать злаковый батончик

Злаковые батончики часто выбирают в качестве здорового перекуса или даже замены приема пищи. Однако не все батончики одинаково полезны. Нутрициолог Алина Лычагина рассказала, что сырые батончики усваиваются сложнее, но содержат больше полезных веществ, чем обжаренные или запеченные с маслом.

По словам Лычагиной, фитнес-батончики не рекомендуются тем, кто не занимается регулярными тренировками, так как они содержат много калорий. Важно обращать внимание на состав батончиков: они должны содержать только злаки, сухофрукты, дегидрированные ягоды, орехи и семечки, а также натуральные подсластители, такие как мед или патока. Важно избегать продуктов с красителями, усилителями вкуса и ароматизаторами.

Нутрициолог также отметила, что батончики лучше выбирать без глазури. Не стоит употреблять злаковые батончики с чаем, кофе или молоком, так как это может нарушить работу кишечника. Рекомендуется съедать не более одного батончика в день и не заменять им полноценный прием пищи.

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