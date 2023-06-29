Россиянка стала второй на конкурсе красоты в Индии

Россиянка из Красноярска стала первой вице-миссис на международном конкурсе красоты Mrs Glam World в Индии. Участница из России прошла несколько этапов конкурса и в итоге заняла второе место.

Дарье Бочаровой 35 лет, она замужем и у нее двое детей. Кроме россиянки в конкурсе принимали участие еще 29 миссис из Японии, Индии, Африки, Испании, Малайзии и других. Первое место заняла представительница Индии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.