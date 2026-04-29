29 апреля, 07:15
Штраф ждет россиян за приготовление шашлыков в неположенных местах
За использование открытого огня в неположенных местах, включая балконы и крыши домов, предусмотрено наказание от 5 до 15 тысяч рублей.
В регионах, где уже действует противопожарный режим, штрафы могут увеличиваться до 50 тысяч рублей. Если из-за костра в лесу возникнет пожар, возможно привлечение к уголовной ответственности.
Жарить шашлык разрешается в специальных зонах парков или во дворе частного дома.