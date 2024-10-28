28 октября, 19:30Общество
Исследование показало, как поменялось отношение жителей Москвы к старшему поколению
В День бабушек и дедушек в Москве опубликовали результаты исследования того, как поменялось отношение горожан к жителям старшего поколения и представления о долголетии.
Так, более 75% участников "Московского долголетия" отмечают, что их отношения внутри семьи существенно улучшились после того, как они присоединились к проекту. Респонденты связывают это с тем, что у них появляются новые темы для разговоров внутри семьи.
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