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28 октября, 19:30

Общество

Исследование показало, как поменялось отношение жителей Москвы к старшему поколению

Исследование показало, как поменялось отношение жителей Москвы к старшему поколению

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В День бабушек и дедушек в Москве опубликовали результаты исследования того, как поменялось отношение горожан к жителям старшего поколения и представления о долголетии.

Так, более 75% участников "Московского долголетия" отмечают, что их отношения внутри семьи существенно улучшились после того, как они присоединились к проекту. Респонденты связывают это с тем, что у них появляются новые темы для разговоров внутри семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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