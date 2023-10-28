Подмосковный парк "Патриот" отметил свое девятилетие

Подмосковный парк "Патриот" отпраздновал свой девятый день рождения. Посетители смогли ознакомиться с возможностями российской боевой техники, которые были представлены на выставке в честь торжественного мероприятия.

Так, можно было увидеть танки, а также винтовки и пистолеты. Кроме того, посетители смогли послушать лекцию об оружии, а также попробовали взобраться на бронемашину. Чем удивляли гостей на празднике – в эфире телеканала Москва 24.