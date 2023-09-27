Астролог рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фаза Луны в день рождения подскажет, как лучше всего прожить свой будущий год. Об этом Москве 24 рассказала астролог Олеся Ракунова.

По ее словам, если праздник выпал на новолуние либо на один из трех дней до него или после, в ближайший год человека ждет формирование фундамента нового жизненного цикла. Поэтому нужно четко ставить цели и планировать действия по их достижению, но при этом не предпринимать слишком активных шагов, сказала астролог.





Олеся Ракунова астролог Тем, у кого день рождения выпал на растущую Луну, в новом году нужно активно действовать, узнавать новое, знакомиться, выходить на более широкую аудиторию.

День рождения в полнолуние или плюс-минус три дня означает, что имениннику предстоит активно реализовывать свой накопленный огромный потенциал. Выходить на новый уровень во всех сферах, проявлять себя уверенно и не робеть, отметила эксперт.



У тех, чей день рождения выпал на убывающую Луну, наступит время, когда стоит проанализировать принятые ранее решения и ситуацию в жизни в целом. В течение предстоящего года им не нужно излишне суетиться – лучше почаще оставаться наедине, чтобы все обдумать, заключила Ракунова.



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