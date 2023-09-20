Нумеролог объяснила, как узнать личный цвет ауры по дате рождения

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У каждого человека аура имеет свой цвет, который может многое рассказать об особенностях характера, интересах и талантах. А простая арифметическая операция с числами даты рождения поможет этот цвет определить, рассказала Москве 24 нумеролог, психолог, таролог Виктория Крылова.

По ее словам, аура, или биополе, каждого человека формируется еще в утробе. Это "сосуд нематериальной энергии", то, что мы не видим, но чувствуем.



Виктория Крылова нумеролог, психолог, таролог Высчитать цвет ауры легко: берем дату рождения полностью и складываем все цифры в ней между собой до однозначного числа. Например, человек родился 15.07.1985. Складываем: 1+5+0+7+1+9+8+5 = 36, 3+6 = 9.

Затем смотрим характеристики, относящиеся к получившейся цифре. Единственная оговорка: если при суммировании получилось 11 или 22, складывать их не надо – они сами соответствуют определенному цвету, отметила нумеролог.

Те, у кого при расчете получилась цифра один, имеют красную ауру и обладают такими чертами, как чувствительность и бесконечная любовь к жизни во всех ее проявлениях. Они не склонны к депрессиям, стремятся к разного рода удовольствиям и являются прирожденными лидерами, пояснила эксперт.

Цифра два – это желтый цвет ауры, которая принадлежит людям общительным, честным, дружелюбным. Им свойственны дипломатичность, командный дух и больше всего подходит творческая работа с физической активностью, добавила Крылова.



Виктория Крылова нумеролог, психолог, таролог Если получилась тройка, значит, цвет ауры оранжевый. Такие люди – чуткие, внимательные, семейные. Им очень важно быть полезными для мира, и они не станут ничего просить взамен. Лучше всего им заниматься семейным бизнесом или благотворительностью.

Четверка – аура зеленая. Такие люди очень коммуникабельны, легко адаптируются и быстро перестраиваются. В их характере сочетаются такие качества, как ранимость и упертость, сентиментальность и практичность. А благодаря вечному позитиву они найдут свое предназначение везде, где захотят, отметила нумеролог.

Цифра пять значит, что цвет ауры голубой. А она принадлежит людям-авантюристам, которые обожают приключения и вечно ищут что-то новое. Они готовы обучаться всю жизнь, кардинально меняя направления, а по природе – прирожденные учителя, добавила эксперт.

Шестерка – это синий цвет. Людям с этой аурой характерны такие качества, как щедрость, спокойствие, ответственность, красота и непоколебимая уверенность в себе. Это прирожденные покровители или миссионеры.

Семерка – фиолетовая аура. Такие люди окружены мистикой и таинственностью. Многие из них обнаруживают в себе дар к ясновидению, что изначально проявляется у них мощной интуицией и сильной чувствительностью. Им стоит выбрать род деятельности, который позволит помогать другим: отдавая энергию, они заряжаются ею еще больше, пояснила Крылова.



Виктория Крылова нумеролог, психолог, таролог Цифра восемь – это розовая аура. Этим людям свойственна тяга к материальному, целеустремленность, деловитость, но при этом они нежные и заботливые. Идеальная сфера деятельности для них та, которая будет связана с переездами.

Девять – это бронзовый цвет ауры, которая наделяет людей твердым характером. На первом месте у них независимость, как финансовая, так и личная. Но при этом в душе они ранимые и чуткие. В плане работы им подойдет любая сфера, так как интеллект и упорство позволяют им достичь всех целей.

Те, у кого при расчетах получилась цифра 11, имеют серебряную ауру. Они наделены удачным сочетанием способностей к лидерству и дипломатии. По словам нумеролога, идеально, если они будут проявлять себя во всех видах творчества и спорта.

22 – это золотая аура. Такие люди наделены огромным потенциалом и легко добиваются успеха, даже ставя себе заоблачные цели. Они общительные, добрые, великодушные, могут быть и лидером, ведущим за собой, и помощником, мотивирующим других, заключила Крылова.

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