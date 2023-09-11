Нумеролог рассказала, какие цифры в номере автомобиля принесут удачу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Номер автомобиля считается счастливым, если содержит комбинацию, составленную из даты рождения владельца машины. Об этом Москве 24 рассказала нумеролог Лидия Кутейникова.

"Например, водитель родился 30.12.1988 года. Каждое число надо свести до однозначного: 3+0=3, 1+2=3, 1+9+8+8=26, 2+6=8. Получается, автомобиль с номером 338 будет служить верой и правдой долгие годы", – объяснила нумеролог.

Лучше всего, когда при суммировании чисел номера (без кода региона) получается тройка, пятерка или семерка, подчеркнула Кутейникова.





Лидия Кутейникова нумеролог С точки зрения нумерологии энергия числа 3 отвечает за удачу. В итоге: где-то камера не сработает, если вы нарушили, где-то инспектор ГИБДД просто сделает предупреждение. Хотя другому водителю в этой ситуации повезет меньше.

Автомобиль, госномер которого в сумме имеет числа 5 и 7, прослужит владельцу верой и правдой даже при очень большом пробеге. Кроме того, на такой машине будет комфортно путешествовать на дальние расстояния, отметила нумеролог.

При этом эксперт советует избегать вариантов госномеров, в которых есть цифры 4 и 8. При их наличии автомобиль могут ждать внезапные поломки, штрафы, а также увеличенные и непредвиденные расходы на обслуживание. Однако это не касается ситуаций, если эти числа есть в дате рождения владельца или коде региона, добавила эксперт.

Ранее мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева рассказала, что семейные фотографии, расположенные центральной комнате или на восточной стене гостиной, принесут изобилие, счастье и долголетие. При этом лучше всего подобрать снимки, на которых изображены все члены семьи, включая домашних питомцев, подчеркнула специалист.