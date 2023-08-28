Эксперт по фэншуй рассказала, какие фотографии принесут в дом изобилие

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Семейные фотографии, расположенные в центральной комнате или на восточной стене гостиной, приносят изобилие, счастье и долголетие. Об этом Москве 24 рассказала мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева.

По ее словам, лучше всего выбирать снимки, на которых изображены все члены семьи, а также питомцы.





Анастасия Горностаева мастер фэншуй При этом очень важно, чтобы на кадрах было запечатлено истинное счастье, чтобы все члены семьи были радостными, а улыбки – реальными.

Чаще всего такие фотографии получаются во время совместного отдыха, когда все наиболее расслаблены. Причем не стоит прятать их в фотоальбомах и на электронных носителях – так они не будут иметь силы, предупредила эксперт.

Горностаева подчеркнула, что тщательно спланированные и постановочные фото в большинстве случаев не работают: глядя на них, приходится вспоминать, как сложно было всех правильно усадить и сколько было потрачено сил и энергии. Особенно если у кого-то из членов семьи в этот день было плохое настроение, отметила эксперт.



Анастасия Горностаева мастер фэншуй Чтобы снимок был заряжен особым энергетическим зарядом, делать его лучше в солнечный день. И надо постараться, чтобы фото не было мутным. Кроме того, не стоит располагать членов семьи на портрете по прямой линии, должен быть "эффект гор".

Хотя бы раз в несколько лет фотографии важно обновлять, чтобы они отражали меняющиеся этапы жизни семьи. Располагать их надо в центральной комнате дома или на восточной стене гостиной. Количество таких фото неограниченно – чем больше, тем лучше, заключила эксперт.

Ранее эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала о том, что в интерьере не стоит размещать портреты умерших родственников. Такие изображения должны храниться в альбомах. И только в специальные дни почитания предков их можно ставить на стол или вешать на стену.