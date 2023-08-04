08:00Общество
Нумеролог объяснила, о чем предупреждают цифры во сне
Фото: 123RF/romeomd
Цифры, увиденные во сне, могут быть предостережением от высших сил. Об этом Москве 24 рассказала нумеролог Лидия Кутейникова.
По ее словам, если приснилось число один, значит, все мысли сбудутся. Поэтому важно сконцентрироваться только на том, чего на самом деле хочется. Число два символизирует все хорошее, что есть и будет в жизни. Тому, кто увидел его во сне, важно продолжать верить в лучшее, и однажды это даст свои плоды, отметила нумеролог.
Число четыре во сне сообщает о невидимой поддержке и щите, который убережет от любых невзгод. Цифра пять предупреждает о грядущих переменах, которые приведут только к лучшему. Но важно настроиться, чтобы адаптироваться к изменениям в жизни, рассказала Кутейникова.
Увидеть во сне число шесть – значит, получить призыв не беспокоиться о материальной стороне жизни. Цифра семь – сигнал, что человек на верном пути и результат превзойдет все ожидания. Это знак поддержки божественной силы, добавила нумеролог.
Если же приснилась девятка, значит, человек завершил подготовительный этап на пути к своей мечте. Теперь время взяться за дело всей жизни и действовать, заключила нумеролог.
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