Нумеролог объяснила, о чем предупреждают цифры во сне

Фото: 123RF/romeomd

Цифры, увиденные во сне, могут быть предостережением от высших сил. Об этом Москве 24 рассказала нумеролог Лидия Кутейникова.

По ее словам, если приснилось число один, значит, все мысли сбудутся. Поэтому важно сконцентрироваться только на том, чего на самом деле хочется. Число два символизирует все хорошее, что есть и будет в жизни. Тому, кто увидел его во сне, важно продолжать верить в лучшее, и однажды это даст свои плоды, отметила нумеролог.





Лидия Кутейникова нумеролог Число три призывает обратить внимание на своего жизненного учителя. Как правило, это человек, с кем чувствуется особая связь, либо духовный наставник или кто-то из святых.

Число четыре во сне сообщает о невидимой поддержке и щите, который убережет от любых невзгод. Цифра пять предупреждает о грядущих переменах, которые приведут только к лучшему. Но важно настроиться, чтобы адаптироваться к изменениям в жизни, рассказала Кутейникова.

Увидеть во сне число шесть – значит, получить призыв не беспокоиться о материальной стороне жизни. Цифра семь – сигнал, что человек на верном пути и результат превзойдет все ожидания. Это знак поддержки божественной силы, добавила нумеролог.





Лидия Кутейникова нумеролог Число восемь и во сне, и наяву символизирует материальное богатство и процветание. Также это знак бесконечности, в том числе в плане потока денег, идей и всего, что нужно для реализации целей.

Если же приснилась девятка, значит, человек завершил подготовительный этап на пути к своей мечте. Теперь время взяться за дело всей жизни и действовать, заключила нумеролог.

Ранее мастер фэншуй Татьяна Чодрон рассказала, что в доме может спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, над спальным местом нельзя устанавливать тяжелые люстры, так как они будут давить на спящего. В первую очередь, заболеет тот орган, над которым они висят, предупредила эксперт по фэншуй.

