Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет очень сложный август

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Львов, Водолеев, Тельцов и Дев ждет очень сложный август. В этот период им лучше поставить на паузу новые проекты, смену работы и важные финансовые операции, рассказала Москве 24 астролог Ирина Шалева.

По ее словам, в жизни многих появятся бывшие партнеры, также вероятен возврат к не пройденным ранее жизненным урокам. Особенно осторожными надо быть Львам, Водолеям и Тельцам. В августе они могут стать уязвимыми в эмоциональном плане, любые мелочи смогут выбить их из колеи, предупредила астролог.





Ирина Шалева астролог Не надо принимать происходящие события близко к сердцу. Также лучше отказаться от поспешных выводов и решений, иначе высока вероятность наломать дров. Особенно это касается сферы отношений и финансов.

Романы Львов, Водолеев и Тельцов в августе могут оказаться непродолжительными и вместо ярких впечатлений принести не самые позитивные эмоции. Поэтому сейчас лучше присмотреться к новым знакомым и уже осенью выводить отношения на другой уровень, посоветовала Шалева.

Также эксперт рекомендовала представителям этих знаков поставить на паузу зарождающиеся проекты, в которых важен финансовый результат. Кроме того, им не стоит увольняться и заниматься поисками работы – новые перспективы могут оказаться обманчивыми. Также в августе лучше не брать кредитов и не совершать важных покупок. Есть риск, что вещь разонравится или позже найдется вариант лучше и дешевле, пояснила эксперт.

Непростые задачи в августе ждут Дев. Им может показаться, что важные события развиваются не так быстро, как этого хотелось бы. Но спешить им сейчас не стоит, отметила астролог.





Ирина Шалева астролог С особой внимательностью и старанием Девам сейчас следует относиться к своей работе: исправлять прошлые ошибки, наводить порядок в делах. Новые важные начинания лучше отложить до осени.

Девы в августе рискуют вступить в конфликты с коллективом и руководством. Важно отказаться от выяснения отношений и не пытаться кому-то что-то доказать – получится только хуже, заключила эксперт.

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