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13 сентября, 08:00

Общество

Астролог назвала знаки зодиака, которым будет везти этой осенью

Фото: depositphotos/Ksyshakiss

Тельцам, Девам, Козерогам, Ракам и Рыбам будет везти осенью 2023 года, рассказала Москве 24 астролог Анна Садовская.

По словам эксперта, шансы стать успешнее и счастливее возрастают под влиянием Юпитера. Этой осенью планета поможет многим добиться больших свершений, подчеркнула Садовская.

"В ближайшее время под покровительственным влиянием Юпитера окажутся земные знаки – Тельцы, Девы и Козероги. А также водной стихии – Раки и Рыбы", – рассказала астролог.

Представителям этих знаков осенью надо максимально использовать те возможности, которые будут появляться. Не бояться масштаба, ставить перед собой амбициозные цели и идти к ним. Юпитер будет благоволить смелым, решительным и уверенным в себе.
Анна Садовская
астролог

Ранее астролог Евгения Шустина перечислила пятерку наиболее влюбчивых знаков. К ним эксперт отнесла Раков, Весов, Рыб, Дев и Водолеев.

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Трошина Любовь

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