Астролог объяснила, как узнать свое кармическое предназначение

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В гороскопе за жизненное предназначение человека отвечает лунный узел Раху – в натальной карте его значок похож на перевернутую чашу, рассказала Москве 24 астролог Катерина Дятлова. Она добавила, что от того, в какой из знаков зодиака попал узел, зависит, куда направлять свой опыт, какие амбиции развивать и задачи выполнять.

По ее словам, если Раху в Овне, задача человека – научиться ничего не бояться, "прошибать двери лбом", выживать в любых экстремальных условиях. Он должен самостоятельно и быстро решать любые возникающие проблемы, помогая другим. А также не бояться идти на риск, вступать в открытую конкуренцию и завоевывать лидерство, отметила эксперт.



Катерина Дятлова астролог Задача человека с Раху в Тельце – научиться разумно распоряжаться бюджетом. Будь то собственные деньги, партнера, компании или наследство. Кроме этого, ему необходимо заниматься созиданием и творчеством, развивать вкус, чтобы украшать мир новыми идеями и создавать свои продукты.

Тем, у кого Раху в Близнецах, предстоит найти пару и построить совместную жизнь. Они должны работать со словом и информацией, копить знания и нарабатывать полезные связи. Их задача – объяснять людям сложное простым языком, бороться с чужими неправильными убеждениями и развенчивать их иллюзии, рассказала астролог.

Если Раху в Раке, ваша задача – поработать над своими эмоциями и отношениями с родителями, развивать эмпатию. Важно обзавестись своим жильем, семьей и уделять много внимания спутнику. Научитесь создавать уют и праздничную атмосферу, развлекать других. Также вам важно популяризировать интересующие направления, отметила Дятлова.

Задача человека с Раху во Льве – поднять свою самооценку и стать уверенным в себе. Найти увлечение, которое приносит радость, и сделать его делом жизни. Помогать окружающим раскрепощаться и блистать самому. Также необходимо построить дом, семью, завести детей и активно ими заниматься, подчеркнула астролог.



Раху в Деве предстоит научиться быть исполнительным мастером своего дела и научить этому других. Ваша задача – бороться с безграмотностью, заниматься расследованиями и исследованиями, помогать находить истину, решать интеллектуальные задачи, уделяя при этом внимание ручному труду.

Катерина Дятлова астролог предстоит научиться быть исполнительным мастером своего дела и научить этому других. Ваша задача – бороться с безграмотностью, заниматься расследованиями и исследованиями, помогать находить истину, решать интеллектуальные задачи, уделяя при этом внимание ручному труду.

Человеку с Раху в Весах важно научиться манерам, этикету и дипломатии, чтобы изящно уступать, партнерствовать, делегировать, добиваться своего хитростью и мудростью. "Также необходимо развивать вкус, глазомер и научиться принимать взвешенные и продуманные решения", – отметила астролог.

Раху в Скорпионе стоит заниматься бизнесом и бороться за то, что вам нужно, не уступать и не бояться испытывать себя на прочность. Также необходимо много работать, в том числе и над совершенствованием внешности и здоровья.

Кармическая задача людей с Раху в Стрельце – завоевать уважение окружающих, став примером для подражания, авторитетом и экспертом в выбранной области. Важно уделять внимание духовному развитию, заниматься расширением как своих возможностей, так и чужого мировоззрения, много учиться и путешествовать, отметила Дятлова.



Катерина Дятлова астролог Если Раху в Козероге, то задача – чтить иерархию и подниматься по карьерной лестнице. Брать на себя ответственность, организовывать и руководить процессами, служить надеждой и опорой для других. При этом нужно чтить закон и соблюдать режим.

Задача человека с Раху в Водолее – стать полезным обществу благодаря своему альтруизму и свежему взгляду на старые проблемы. "Можно и нужно устраивать революции, меняя правила игры на более современные и актуальные. Задавать моду, создавать композиции в различных творческих областях, ставить эксперименты и подавать новые идеи", – посоветовала астролог.

Тем, у кого Раху в Рыбах, важно постичь дзен и научиться следовать течению жизни, а также помочь встроиться в него другим своей мудростью и советами. По мнению астролога, их задача – развиваться духовно, научиться читать между строк и находить скрытые смыслы даже в бытовом и повседневном. А еще быть щедрыми и милосердными в отношении других людей, объединять их какой-то идеей.

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