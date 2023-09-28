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28 сентября, 14:30

Общество

Врачи предупредили об активности клещей в московских лесопарках

Врачи предупредили об активности клещей в московских лесопарках

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Медики напомнили жителям столицы, которые отправляются в московские лесопарки, об активности клещей. Даже после летнего сезона они остаются активными и представляют собой опасность. Эти насекомые начнут впадать в спячку лишь поздней осенью при первых заморозках.

Врачи рекомендовали посетителям московских лесопарков избегать мест с густой растительностью и повышенной влажностью и тщательно подбирать одежду для прогулок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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