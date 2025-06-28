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28 июня, 09:15

Общество

Общегородской выпускной впервые прошел на ВДНХ

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Минувшей ночью тысячи московских выпускников встретили свое первое взрослое утро на ВДНХ. В этом году главная площадка для праздника была выбрана неслучайно – павильоны символизируют достижения и прогресс, а для школьников открыли двери для ночных экскурсий, творческих мастер-классов и выступлений популярных артистов.

В этом году на ВДНХ собралось около 45 тысяч школьников. Они сами выбирали музыкальную программу с помощью онлайн-голосования – на сцене выступили известные исполнители и группы. Для всех желающих были открыты мастер-классы по диджеингу, компьютерные игры, спортивные активности, а также сдача нормативов ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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