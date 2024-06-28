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28 июня, 19:30

Общество

Москвичам рассказали, как выбрать SPF-крем для защиты от солнца

Москвичам рассказали, как выбрать SPF-крем для защиты от солнца

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В Москву пришла 30-градусная жара. Эксперты советуют выбирать SPF-кремы с максимальным уровнем защиты, чтобы не обгореть. Существует два вида фильтров: физические и химические.

Косметолог и химик Наталья Ткаченко объяснила, что кремы на физических фильтрах – это оксид цинка, диоксид титана. Они создают на поверхности кожи белую пленку, которая должна просто отражать солнечные лучи. Химические фильтры, с ее слов, не дают белого оттенка и комфортны для кожи, хоть и не являются натуральными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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