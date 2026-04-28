Обновленный "Антиплагиат" начал массово блокировать дипломы из-за подозрений на ИИ

Обновленная система "Антиплагиат" в российских вузах начала массово блокировать дипломные работы студентов. После усиления защиты от текстов, созданных нейросетями, программа стала нередко ошибочно принимать оригинальные тексты за ИИ-контент. Из-за этого многим студентам не удается набрать необходимые 75% оригинальности.

Студентке Кемеровского государственного университета пришлось 13 раз переписывать диплом объемом более 90 страниц, хотя работа была написана самостоятельно.

