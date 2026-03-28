28 марта, 16:15Общество
Глава Роспотребнадзора опровергла слухи о распространении клещей-мутантов в Москве
Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла слухи о распространении клещей-мутантов в Москве. В связи с этим она заявила, что никаких дополнительных прививок делать не нужно.
Попова добавила, что действующих мер профилактики достаточно для защиты граждан. Эксперты заявляют, что крупные клещи, распространившиеся в Африке и Азии, могут добраться только до южных регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.