Новости регионов: в Махачкале после сильных ливней эвакуировали более 80 человек

Более 80 жителей Махачкалы, в том числе трое детей, эвакуированы из зоны подтопления. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. Из-за сильных ливней уровень воды местами поднимался на 1,5 метра. В результате оказались подтоплены 20 частных домов, повреждено 6 автомобилей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

В Хабаровске в результате ДТП погиб водитель внедорожника. Предварительно, два автомобиля столкнулись на перекрестке. От удара внедорожник отбросило в сторону ограждения. После этого машина перевернулась. Водитель скончался на месте происшествия. Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

