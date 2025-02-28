Первый номер журнала "Алло, мам" выйдет в Москве 1 марта

Первый номер журнала "Алло, мам" для родителей выйдет в Москве 1 марта. В нем представлены статьи от педиатров и психологов, а еще детский раздел с куклой, которую можно переодевать.

Все читательницы могут прислать в редакцию фотографию своего ребенка, и лицо куклы будет меняться из номера в номер.

Вдобавок к этому, в детском разделе разместят сказки, которые можно будет послушать, перейдя по QR-коду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.