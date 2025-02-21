МВД предупредило об опасности демонстрации экрана при общении в мессенджерах

Фото: 123RF/standrets

Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно, так как это может стать причиной утечки конфиденциальной информации, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Правоохранители предупредили, что мошенники связываются с жертвами, используя различные варианты схемы "фейк-босс", и требуют от них зарегистрироваться на каком-либо сайте. Причем ресурс чаще всего полностью легитимный и достаточно известный.

В этот момент злоумышленники просят включить показ экрана для якобы помощи в регистрации.

"Таким образом, злоумышленники "в прямом эфире" увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги"", – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, код подтверждения, полученный гражданином, также будет считан с экрана, добавили в МВД.

Мошенники также начали использовать еще одну новую схему обмана. Она предполагает использование домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, ТСЖ и ЖКХ и спрашивают у жильцов о замене дверей в подъезде, ключей к ним, тем самым создавая видимость официальности.

Аферисты рассказывают, что у каждой квартиры появится индивидуальный код для домофона, и предлагают бесплатные дополнительные ключи. Чтобы "активировать" код, жертвам отправляют сообщение и просят назвать цифры. Так мошенникам открывается доступ к "Госуслугам", после чего они меняют пароль в учетной записи и других сервисах, к которым подключен пользователь.

