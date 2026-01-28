В России могут ввести самозапрет на международные телефонные звонки

В России рассматривают возможность введения самозапрета на международные телефонные звонки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Изначально обсуждался полный запрет, но операторы предложили более гибкий вариант – добровольный запрет по заявлению абонента. Мера может распространиться и на стационарные телефоны, чтобы защитить пожилых людей от мошенников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.