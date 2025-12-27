27 декабря, 11:45Общество
Узнать секреты приготовления уникальных блюд можно в сети студий "Юлия Высоцкая" в Москве
Узнать секреты приготовления уникальных блюд можно в сети студий "Юлия Высоцкая" в Москве. На сегодняшний день сеть насчитывает 6 площадок, расположенных по всему городу.
Они оборудованы большими столами для приготовления и дегустации. Каждый день здесь проходят открытые мастер-классы с участием шеф-поваров не только России, но и дальнего зарубежья. Также на площадках можно провести корпоратив, девичник, отметить семейную дату или устроить свадьбу.
