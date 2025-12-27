Узнать секреты приготовления уникальных блюд можно в сети студий "Юлия Высоцкая" в Москве. На сегодняшний день сеть насчитывает 6 площадок, расположенных по всему городу.

Они оборудованы большими столами для приготовления и дегустации. Каждый день здесь проходят открытые мастер-классы с участием шеф-поваров не только России, но и дальнего зарубежья. Также на площадках можно провести корпоратив, девичник, отметить семейную дату или устроить свадьбу.

