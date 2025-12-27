Логистические компании сообщили о значительных задержках международных посылок

Крупные логистические компании и почтовые операторы зафиксировали значительные задержки в доставке международных посылок в преддверии Нового года. Эксперты связывают увеличение сроков доставки с ростом числа заказов в предновогодний период, ужесточением пограничного и таможенного контроля, а также сложными погодными условиями в отдельных регионах.

Как отметили в транспортных компаниях, это типичная ситуация в преддверии Нового года. Грузы везут по Транссибирской магистрали, а недавно в Перми плохая погода привела к заторам на дорогах. Вводятся дополнительные смены, дополнительный транспорт и персонал.

