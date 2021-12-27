Горки для катания закрыли в районе Москворечье-Сабурово

В столице 27 декабря в районе Москворечье-Сабурово закрыли все горки для катания. Об этом сообщили телезрители.

Горки засыпали песком, а в некоторых местах заградили проход лентой. Однако дети и их родители продолжают кататься, но уже среди деревьев. В таких условиях шансы травмироваться возрастают в разы.

Ранее на Каширском шоссе 15-летний подросток погиб, врезавшись в дерево при спуске с необорудованного склона на тюбинге. По данному факту проводит проверку Нагатинская межрайонная прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.