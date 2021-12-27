Россияне рассказали, сколько планируют потратить на празднование Нового года

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Большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года до 25 тысяч рублей или 10% своего ежемесячного бюджета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый маркетплейс "Юником 24" и онлайн-платформу Webbankir.

"Большинство россиян собираются потратить на празднование Нового года порядка 20 тысяч рублей: 20% – до 20 тысяч рублей, 50% – 20-25 тысяч рублей", – сообщили в "Юником24".

По 15% участников опроса рассказали, что готовы потратить на Новый год 25-30 тысяч рублей и более 30 тысяч рублей.

Согласно исследованию Webbankir, на праздник и новогодние подарки 42,7% россиян готовы потратить до 10% от своего месячного бюджета. До 25% от своего месячного бюджета планируют потратить на праздник еще 31,4% опрошенных. 11% респондентов готовы к расходам до 50%, 2,5% респондентов намерены потратить более половины своего ежемесячного бюджета.

В ходе исследования "Юником24" около 70% россиян рассказали, что им не хватает денег на все запланированные траты. Так, 45% рассказали, что им не хватает около 5 тысяч рублей, 10% пожаловались, что им не достает более 10 тысяч рублей.

В исследовании Webbankir приняли участие 1,5 тысяч россиян, в опросе "Юником24" – 1 тысяча граждан.

Ранее москвичи рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки. По данным аналитиков сервиса объявлений "Авито", большинство горожан рассчитывают купить подарки на сумму до 10 тысяч рублей.

Купить подарки на сумму от пяти до 10 тысяч рублей готовы 26% опрошенных москвичей, еще 20% намерены потратить от трех до пяти тысяч рублей. Еще 12% респондентов намерены ограничиться суммой от одной до трех тысяч рублей. Выбрать подарок в пределах одной тысячи собираются 5% участников опроса.

