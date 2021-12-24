В Москве снизилось число пожаров в 2021 году

Пожары в Москве стали происходить реже. В МЧС подсчитали, что в этом году более чем на 5% сократилось количество подобных вызовов. Если сравнить с общероссийскими цифрами, то в столице почти в 5 раз реже случаются пожары, чем в среднем по стране.

Специалисты считают, что помогла профилактика. По статистике чаще всего горят квартиры и дома. При этом в половине случаев из-за неосторожного обращения с огнем.

Столичные пожарные уже готовятся к наступающим праздникам. Они проверили все площадки, где пройдут новогодние утренники и концерты.

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