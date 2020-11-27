В Москве началась "черная пятница". Время, когда магазины напоминают поле боя. Ожидаются традиционные большие очереди и борьба за вещи.

Есть ли реальные скидки и как проходит в столице "черная пятница"? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.