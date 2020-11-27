Москвичам рассказали об особенностях "черной пятницы"

Москвичам рассказали, как сэкономить в "черную пятницу"
В столице началась "черная пятница". Она продлится до 23:59 29 ноября. Эксперты в эфире телеканала Москва 24 рассказали об особенностях дня скидок.
В частности, в некоторых магазинах первоначальная стоимость может завышаться для создания иллюзии распродажи.
Например, в одном из торговых центров паровой утюг Phillips продавался за 4 тысячи рублей. При этом указывалось, что на него действует большая скидка, и первоначальная цена составляет около 6 тысяч рублей. Однако на официальном сайте бренда стоимость утюга составляет 4 190 рублей.
Та же ситуация произошла со смартфоном Samsung Galaxy S20 Ultra. В "черную пятницу" модель предложили купить за 90 тысяч рублей. В качестве первоначальной цены указана стоимость 100 тысяч рублей. Однако динамика стоимости товара на "Яндекс. Маркете" свидетельствует о том, что цена смартфона не превышала 90 тысяч рублей с июля 2020 года.
В связи с этим москвичам советуют заранее проверять стоимость товаров. И если в США "черная пятница" обещает жителям скидки от 30 до 70% преимущественно на технику, то в России распродажу объявляют практически на все.
Чтобы действительно сэкономить на скидках "черной пятницы", специалисты рекомендуют москвичам заранее составить список вещей, которые они желают приобрести.
"Обязательно запланируйте список тех продуктов, которые вы хотели купить. Если вы планировали купить телевизор или холодильник, то в "черную пятницу" вы сэкономите гораздо больше", – сообщил онлайн-маркетолог Андрей Грудин.
Эксперты также призывают выделить определенную сумму денег на "черную пятницу". Они порекомендовали поставить условие тратить только их во время распродажи, чтобы не допустить больших расходов.
Ранее в Банке России призвали россиян открыть виртуальную карту для оплаты и делать покупки только на проверенных сайтах. Это связано с тем, что в "черную пятницу" учащаются случаи кибермошенничества. Сообщалось, что злоумышленники пользуются вызванным ажиотажем и создают фишинговые сайты.
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