Новости часа: на "Госуслугах" открылась форма для получения отсрочки IT-специалистами

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва запущена на "Госуслугах", сообщило Минцифры.

Обстрелы ВСУ стали причиной задержки подсчета голосов на референдуме, заявили в ЦИК ЛНР.

Франция будет продолжать выдавать визы россиянам, сообщил глава МИД.