Около 8 млрд рублей распределят между медиками, участвующими в проведении вакцинации

Медики, которые проводят вакцинацию от COVID-19, получат стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку. На это правительство выделило Минздраву почти 8 миллиардов рублей. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Из этих денег выплатят и компенсации за неиспользованные отпуска. Минздрав должен в течение месяца обеспечить выделение денег региональным бюджетам, а до 1 февраля отчитаться об их использовании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.