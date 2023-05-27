Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Общество

Пришедшие в пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации

Пришедшие в пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации

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Центр отбора на контрактную службу на улице Яблочкова 27 мая работает по режиму выходного дня. Чтобы точно успеть его посетить, специалисты рекомендуют записаться по телефону 117 или через портал mos.ru. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации.

"Я чувствую, что это мой долг туда поехать и поставить точку на этом", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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