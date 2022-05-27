Канада заявила о начале вакцинации, чтобы прекратить распространение оспы обезьян

Канада заявила о начале вакцинации, чтобы остановить распространение оспы обезьян. Там пока зафиксировали 25 случаев. Об этом сообщили местные власти. Прививать будут не всех, а только группы риска. Это люди, которые контактировали с заболевшими.

О закупке антивирусных препаратов заявили и в Европе. В России, по данным санитарных врачей, риск завоза низкий, но все же он существует. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что, если оспа обезьян начнет циркулировать среди людей шире, может появиться и более опасный штамм. Нынешний считается одним из самых легких.

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