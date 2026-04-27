Москвичам напомнили о штрафах за искажения показателей счетчиков

Штрафы и лишение свободы грозят россиянам, которые используют магниты для искажения показателей счетчиков. По словам юристов, за самовольное подключение к сетям нарушителям назначается штраф размером от 10 до 200 тысяч рублей. Если ущерб большой, то нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Виновным придется компенсировать все убытки жилищно-коммунальной компании и оплатить перерасчет. Менять испорченный прибор учета нарушителю предстоит за свой счет.

