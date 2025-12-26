Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 декабря

В Москву и Московскую область вернется сильный снегопад вечером в субботу, 27 декабря. Непогода может сопровождаться гололедицей на дорогах, а температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 2 градусов.

На первом маршруте Московских центральных диаметров открыли новый городской вокзал "Петровско-Разумовская". Его возвели на перегоне между станциями Тимирязевская и Окружная, вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3.

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. На линию выйдут 116 маршрутов автобусов и электробусов, а также 18 трамвайных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

