26 декабря, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 декабря

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 декабря

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и в области

Посетителей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждут представления на Тверской площади

"Миллион вопросов": врач рассказал, как не переесть за новогодним столом

Роспотребнадзор проверит напиток Aloe Vera

"Вопрос спорный": нужно ли работать в новогодние праздники

"Мослекторий": Ольга Василенко – об интимном влечении

Снег продолжится в Москве в январские праздники

Гололедица и сильный снегопад вернутся в Москву и область вечером 27 декабря

Зрители Москвы 24 поделились видео с бумажной гирляндой на елке

В Москву и Московскую область вернется сильный снегопад вечером в субботу, 27 декабря. Непогода может сопровождаться гололедицей на дорогах, а температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 2 градусов.

На первом маршруте Московских центральных диаметров открыли новый городской вокзал "Петровско-Разумовская". Его возвели на перегоне между станциями Тимирязевская и Окружная, вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3.

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. На линию выйдут 116 маршрутов автобусов и электробусов, а также 18 трамвайных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

