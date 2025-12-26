Форма поиска по сайту

26 декабря, 15:30

Общество

Москвичам рассказали, каким будет 2026 год Огненной Красной Лошади

Температура опустится до минус 11 градусов 31 декабря

Телезрители Москвы 24 показали двух котов под елкой

"Специальный репортаж": мода на нулевые

Зрителям Москвы 24 предложили поделиться кадрами с новогодними елками

Собянин поздравил коллектив ГКБ имени Кончаловского с 60-летием больницы

Городские службы начали расчищать город после метели в Москве

"Доктор 24": врач рассказала, как рефлексотерапия помогает справиться со стрессом

"Новости дня": аварийные бригады переведены на круглосуточное дежурство в Москве

Москвичей предупредили о метели и гололедице 27–28 декабря

Каким будет наступающий 2026 год Огненной Красной Лошади? За ответами ведущая Светлана Доброхотова обратилась к одному из главных артистов Центра национальных конных традиций на ВДНХ – жеребцу по кличке Шелдон.

Дал ли конь ясный прогноз? Как идет реконструкция старейшего в стране Центрального Московского ипподрома? Какие сюрпризы там готовят для скакунов?

Об этом и многом другом – в программе "Москва сегодня" 27 декабря в 10:20.

Алина ГилеваМаксим Шаманин

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

