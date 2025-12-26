Москвичам рассказали, каким будет 2026 год Огненной Красной Лошади

Каким будет наступающий 2026 год Огненной Красной Лошади? За ответами ведущая Светлана Доброхотова обратилась к одному из главных артистов Центра национальных конных традиций на ВДНХ – жеребцу по кличке Шелдон.

Дал ли конь ясный прогноз? Как идет реконструкция старейшего в стране Центрального Московского ипподрома? Какие сюрпризы там готовят для скакунов?

Об этом и многом другом – в программе "Москва сегодня" 27 декабря в 10:20.