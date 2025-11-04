Форма поиска по сайту

04 ноября, 09:45

Общество

Миллениалы в России начали увлекаться ретро-играми

Миллениалы в России начали увлекаться ретро-играми

Миллениалы в России начали увлекаться ретро-играми и старыми приставками, такими как Dendy, Sega и Game Boy. По словам экспертов, их привлекает ностальгия по детству, простота управления и возможность выделиться среди сверстников необычным гаджетом.

Из-за роста спроса цены на такие устройства выросли. Например, Sega Dreamcast теперь стоит от 7,5 до 11 тысяч рублей, а рабочий Game Boy – около 7 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществотехнологиивидеоПолина БрабецМуса Мстоян

