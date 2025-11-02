02 ноября, 09:30Общество
Работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро продлили в Москве
В Москве продлили работу мобильных пунктов вакцинации, расположенных около станций метро, МЦД и МЦК. Как сообщили в департаменте здравоохранения, такой формат оказался востребованным среди жителей столицы.
На сегодняшний день этой услугой воспользовались уже более 140 тысяч человек. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.