Работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро продлили в Москве

В Москве продлили работу мобильных пунктов вакцинации, расположенных около станций метро, МЦД и МЦК. Как сообщили в департаменте здравоохранения, такой формат оказался востребованным среди жителей столицы.

На сегодняшний день этой услугой воспользовались уже более 140 тысяч человек. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

