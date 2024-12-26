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26 декабря, 17:30

Общество

Почти 13 млн человек воспользовались сервисом "Моя семья" Главархива Москвы

Почти 13 млн человек воспользовались сервисом "Моя семья" Главархива Москвы

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Почти 13 миллионов человек воспользовались сервисом "Моя семья" Главархива Москвы. Об итогах четырехлетней работы сервиса рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ресурс позволяет в любой точке страны бесплатно изучить историю своего рода. Помогает в этом "Портал поиска", который создали почти два года назад в дополнение к сервису "Моя Семья". Он работает с помощью нейросетей и позволяет распознавать и расшифровывать рукописные тексты за считанные секунды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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