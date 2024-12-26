26 декабря, 17:30Общество
Почти 13 млн человек воспользовались сервисом "Моя семья" Главархива Москвы
Почти 13 миллионов человек воспользовались сервисом "Моя семья" Главархива Москвы. Об итогах четырехлетней работы сервиса рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ресурс позволяет в любой точке страны бесплатно изучить историю своего рода. Помогает в этом "Портал поиска", который создали почти два года назад в дополнение к сервису "Моя Семья". Он работает с помощью нейросетей и позволяет распознавать и расшифровывать рукописные тексты за считанные секунды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.