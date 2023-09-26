26 сентября, 10:45Общество
Участники СВО будут бесплатно получать земельные участки на Камчатке
Участники СВО будут бесплатно получать земельные участки на Камчатке. Соответствующий закон приняли в региональном парламенте.
Землю смогут получить военнослужащие и добровольцы, заключившие контакт на прохождение службы, а также сотрудники Росгвардии и полиции, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами. Участки можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства или садоводства.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.