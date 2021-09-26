На Никольской улице собралась очередь за бургерами от Моргенштерна

На Никольской улице почти весь день столпотворение. Фанаты Моргенштерна выстроились в очередь в новую бургерную рэпера.

Музыкант лично приехал на ее открытие, что и вызвало такой ажиотаж. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

