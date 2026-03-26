Паводок в столичном регионе начнется раньше обычного в этом году

Паводок в столичном регионе в этом году ждут раньше обычного. Теплая погода заставила быстрее таять рекордные сугробы. По прогнозам, в Подмосковье в зону подтопления могут попасть около 600 жилых домов.

В Домодедове специалисты контролируют ситуацию на участках дорог и мостах. При необходимости они осуществляют физическое перекрытие дорог и указывают на информационных щитах варианты объезда.

