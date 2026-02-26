Усадьба Воронцово стала доступна для свадебных церемоний

Отреставрированная усадьба Воронцово стала доступна для молодоженов с этого года, сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. В усадьбе можно будет провести торжественную церемонию бракосочетания.

В этом году уже подано свыше 7,5 тысячи заявлений. Первые церемонии пройдут 17 апреля. Заместитель начальника Управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов рассказал, что в прошлом году самыми популярными площадками стали особняк Спиридонова, башня "Око", гостиница "Националь".

