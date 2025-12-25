Форма поиска по сайту

25 декабря, 09:45

Город

Новогодняя ярмарка заработала на ВДНХ

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 25 декабря

Пингвин из документального фильма National Geographic стал звездой соцсетей

Жителям столицы напомнили про фотоконкурс Москвы 24

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 25 декабря

Россиянам рассказали, как избежать необдуманных трат

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 1 градус 25 декабря

Поколение зумеров стало чаще использовать ChatGPT для советов в повседневной жизни

Специалисты рассказали, как продлить жизнь покупным живым елкам

Максимальное единое пособие на детей в РФ превысит 18 тыс руб в следующем году

Новогодняя ярмарка заработала на ВДНХ за Павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово". Для гостей подготовили праздничные блюда и развлекательную программу.

Тем, кто еще не успел приобрести подарок, предлагают широкий ассортимент продукции резидентов "Парка ремесел" – сувениры, новогодние игрушки и свечи. До 11 января здесь будут проходить театрализованные представления, интерактивы, игры, конкурсы и дискотека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова Дмитрий Найда

