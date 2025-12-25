Новогодняя ярмарка заработала на ВДНХ за Павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово". Для гостей подготовили праздничные блюда и развлекательную программу.

Тем, кто еще не успел приобрести подарок, предлагают широкий ассортимент продукции резидентов "Парка ремесел" – сувениры, новогодние игрушки и свечи. До 11 января здесь будут проходить театрализованные представления, интерактивы, игры, конкурсы и дискотека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.