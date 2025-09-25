Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 07:45

Общество

Россиянка получила в наследство от отца долги по кредиту

Россиянка получила в наследство от отца долги по кредиту

304 ребенка родились в Москве 24 сентября

Бесплатные показы фильмов и мультфильмов пройдут в Москве в рамках проекта "Кино в парках"

В России могут появиться невозвратные тарифы на отдельные группы онлайн-товаров

Новогодние каникулы в России продлятся 12 дней

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 25 сентября

Уголовная ответственность грозит россиянам за рекомендацию лекарств в соцсетях

В РФ могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

"Миллион вопросов": врач рассказал, как сохранить зрение

Россиянка Екатерина Оболенская узнала, что после смерти отца ей могут перейти его долги по кредиту на сумму 100 тысяч рублей, хотя никакого имущества ей он не оставил. Банк сообщил девушке, что она обязана погасить его задолженность.

По закону наследники получают не только имущество, но и долги умершего, включая кредиты и накопленную задолженность по алиментам. В итоге девушка отказалась от наследства, и долговые обязательства на нее не перешли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья КрамароваВладимир Баклан

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика