Россиянка получила в наследство от отца долги по кредиту

Россиянка Екатерина Оболенская узнала, что после смерти отца ей могут перейти его долги по кредиту на сумму 100 тысяч рублей, хотя никакого имущества ей он не оставил. Банк сообщил девушке, что она обязана погасить его задолженность.

По закону наследники получают не только имущество, но и долги умершего, включая кредиты и накопленную задолженность по алиментам. В итоге девушка отказалась от наследства, и долговые обязательства на нее не перешли.

