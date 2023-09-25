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25 сентября, 07:15

Общество

В ГД предложили сохранить пособия для работающих дистанционно женщин в декрете

В ГД предложили сохранить пособия для работающих дистанционно женщин в декрете

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В Госдуме предложили сохранить пособия для работающих дистанционно женщин в декрете. По мнению депутатов, мама, работающая в удаленном формате, сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком.

В данный момент закон не предусматривает такой возможности, только в условиях неполного рабочего времени, а также работы на дому. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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