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25 июня 2020, 15:30

Общество

В Роспотребнадзоре назвали голосование на участках безопасным

В Роспотребнадзоре назвали голосование на участках безопасным

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Голосование по поправкам в Конституцию на участках абсолютно безопасно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все санитарные требования полностью соблюдены. В столице открыли более 3,6 тысячи участков.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в период с 25 июня по 1 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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