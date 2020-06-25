В Роспотребнадзоре назвали голосование на участках безопасным

Голосование по поправкам в Конституцию на участках абсолютно безопасно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все санитарные требования полностью соблюдены. В столице открыли более 3,6 тысячи участков.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в период с 25 июня по 1 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.