Детские писатели могут подать заявки на соискание премии имени Корнея Чуковского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стартовал прием заявок на участие в литературном конкурсе имени Корнея Чуковского, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, писатели могут представить свои работы до 13 сентября. По ее словам, конкурс станет одним из крупнейших в России для детских писателей.
"Премией будут отмечать талантливых современных авторов, чьи произведения заслужат высокие оценки в профессиональной среде. Подведение итогов первого конкурса и награждение лауреатов планируются на ноябрь этого года", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Участие могут принять писатели, чьи новые произведения впервые опубликованы на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления сроков подачи заявок.
Подать заявку можно на официальном сайте премии. Для этого нужно ввести контактные данные автора, краткую информацию о произведении, прикрепить PDF-файл издания с указанием уникального номера, идентифицирующего книгу, года выхода и названия издательства.
Всего предусмотрено семь номинаций. Победители в каждой из номинаций получат по одному миллиону рублей. Вознаграждение коллектива авторов поделят между ними в равных долях.
Премию имени Корнея Чуковского в области детской литературы правительство утвердило весной текущего года. Постановление подписал Сергей Собянин.
Предполагается, что премия станет эффективным инструментом поддержки современных детских писателей и будет способствовать повышению интереса к чтению у детей и подростков.
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