Как будут работать рестораны после открытия 23 июня

Вслед за открытием летних веранд с 23 июня в Москве полноценно возобновляют свою работу кафе, рестораны и другие заведения общепита. Можно ли будет бронировать столик на большое количество человек, организовывать шумные вечеринки и какие меры безопасности приняли в ресторанах – рассказываем в нашем материале.

Столик на пятерых

Уже целую неделю жители столицы наслаждаются забытым ощущением отдыха на летних верандах кафе и ресторанов. Но многие ждали именно открытия внутренних залов заведений. Управляющий рестораном Bjorn ("Бьорн") на Пятницкой улице Виктор Халяпин рассказал Москве 24, что люди, которые звонят с целью забронировать столик, задают только один вопрос: "Вы работаете?" И после положительного ответа спрашивают: "А в зал можно или нет?"

Из-за увеличения дистанции между столиками в самом ресторане количество посадочных мест уменьшилось на 30-35%. Но было принято решение поставить столы на летнюю веранду, которая раньше пустовала, поэтому в целом ресторан готов принять такое же количество гостей, что и до пандемии.

По словам управляющего Виктора Халяпина, пока люди массово не бронируют большие столы, в основном гости приходят по два – максимум четыре человека. Да и самый большой стол рассчитан на шестерых человек. Тем не менее в ресторане есть зал, который позволяет проводить мероприятия количеством до 20 человек. Представители заведения предполагают, что его можно будет использовать для семейных мероприятий, например дня рождения или небольшой свадьбы.





Виктор Халяпин управляющий рестораном Bjorn По рекомендациям Роспотребнадзора не регулируется количество гостей за одним столом, просто есть распоряжение не проводить массовые мероприятия. Это не свадьба на 400 человек, поэтому, наверное, мы будем рассматривать возможность проведения мероприятий на количество до 20 человек.

Столичные заведения пока не планируют устраивать на своей территории крупные банкеты и торжества. В сети японских кафе "Ваби Саби" рассказали Москве 24, что готовы принять небольшие компании гостей. "Если человек хочет приехать с друзьями в количестве пяти человек, мы его примем и посадим за большой стол, и будем рекомендовать гостям соблюдать социальную дистанцию в рамках этого большого стола. Но никакие крупные банкеты и дни рождения мы пока, конечно же, не делаем", – отметили в пресс-службе компании.



Двойная дезинфекция

Владельцы некоторых ресторанов отмечают, что люди пока и сами не стремятся организовывать большие мероприятия. "Больших банкетов пока нет. Может, ближе к выходным что-то появится, трудно сейчас прогнозировать. На дни рождения сейчас мало кто будет собирать гостей", – поделился с Москвой 24 директор по развитию сети ресторанов "Китайские новости" Сергей Моничев.





Сергей Моничев директор по развитию сети ресторанов "Китайские новости" Многие все-таки еще боятся, остерегаются. Есть возрастная группа (от 45 и выше), которая вообще в рестораны перестала ходить. У них серьезные опасения, поэтому они предпочитают отдыхать дома или за городом жарить мясо.

При этом меры безопасности во всех заведениях строго соблюдаются: дистанция между столиками в 1,5 метра и дополнительная дезинфекция, персонал ежедневно проходит проверку на температуру, сотрудники работают в масках и перчатках, которые регулярно меняют. В посудомоечных машинах используются более сильные дезинфицирующие средства, а столики и другие поверхности чаще обрабатываются антисептиками.



В ресторане Bjorn перед открытием сделали две дезинфицирующие обработки помещений с промежутком в семь дней, провели дезинфекцию вентиляции. Такие процедуры будут проводиться раз в месяц в ночное время при закрытом ресторане. В сети "Ваби Саби" каждому гостю будут предложены одноразовые перчатки.





пресс-служба японских кафе "Ваби Саби" При посадке за стол мы выдаем гостям перчатки и рекомендуем их надеть. Гости уже сами принимают решения, воспользоваться ими или нет.

Кроме того, во многих заведениях перестроились на бесконтактный заказ по QR-коду или возможность воспользоваться одноразовым бумажным меню, которое будет утилизироваться после каждого клиента. Мыло сменили на антисептическое, в некоторых ресторанах появилась возможность заказать еду в одноразовой посуде.

