Первые посетители летних веранд Москвы поделились впечатлениями

В Москве 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов. Несмотря на жару, люди вышли на улицы и уже атакуют столичные заведения, по которым успели соскучиться за время самоизоляции. Мы побывали на Камергерском переулке и спросили персонал ресторанов и первых посетителей, каково это – вернуться к прежнему ритму жизни и по какой еде они соскучились больше всего.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На улице +30 градусов, Москва наконец-то встретила долгожданное лето. Веранды кафе и ресторанов только открылись, а горожане уже заполняют свободные столики в Камергерском переулке. Согласно требованиям по безопасности, столы расположены на расстоянии 1,5 метра, на каждом из них стоят дезинфекторы и спиртовые салфетки. Сотрудники ресторана "Камергерка" Олеся и Евгений встречают нас в защитных масках у входа.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"В первый день открытия летних веранд активность очень большая, многие звонят, бронируют столы, потому что понимают, что столов мало и только на веранде", – отмечают сотрудники ресторана. В жаркий будний день самый востребованный напиток среди посетителей – мохито. "Люди соскучились по ресторанам, так же, как и мы – по ним, – улыбаются Олеся и Евгений. – Думаем, в течение недели поток гостей восстановится".

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Ощущения прекрасные, но страшно! – делится с нами Ольга, которая присела отдохнуть в тени с прохладительным напитком. – Вдруг где-нибудь какие-то микробы? Хотя все протирают идеально, но опасения некоторые есть".





Ольга логопед Мы просидели дома почти три месяца. А сегодня погода такая хорошая, настроение чудесное! Не все заведения еще открылись, но приятно, когда гуляешь, зайти куда-нибудь.

"Сегодня первый день открытия летних веранд? – искренне удивляется студентка Алина. – Я не знала, просто шла и увидела кафе". Девушка переждала опасный период за пределами Москвы и в первый день возвращения, просто прогуливаясь по городу, зашла в кафе.

Алина признается, что пока заведения были закрыты, она очень соскучилась по любимому кофе на банановом молоке. "Мне его не хватало, дома я сама себе не могла его приготовить. Уже заказала, ощущения замечательные, наслаждение такое! Вспомнила забытый вкус".

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Управляющий рестораном Il Gusto Дмитрий Королев считает, что люди соскучились и по ресторанной еде, и по солнечным дням, проведенным на летних верандах заведений. Тем не менее о мерах безопасности никто не забывает. "Дезинфицирующее средство стоит на входе, персонал меняет одноразовые маски и виниловые перчатки каждые три часа, также применяются дезинфицирующие средства для приборов, ручек, столов", – отмечает Дмитрий.





Дмитрий Королев управляющий рестораном Il Gusto Больше всего сейчас востребованы летние салаты. Классика – огурцы, помидоры, и легкий салат с креветками. Особенно люди соскучились по итальянской кухне: спагетти и пицце.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Камергерском мы также встретили студентов Антона и Марию, которые пришли в кафе, потому что не позавтракали сегодня утром и им очень сильно хотелось есть. Они с радостью смотрят в меню, вспоминая любимые блюда.





Мария и Антон студенты Больше всего соскучились по кофе, которое не дома в турке. Ммм… Кофе с сиропчиком, с пеночкой и миндальный круассан!

Ребята рады, что наконец-то появилась возможность выйти из дома и прогуляться по улице. "Мы долго этого ждали. Сейчас проходили мимо Макдоналдса, но решили, что там слишком большая очередь, да и пользовались доставкой на карантине. Все-таки хочется прийти и посидеть в кафе", – говорит Антон.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Есть и те, кто в первый день открытия летних веранд решил просто поддержать малый бизнес. "Мы вышли в кафе исключительно из соображений гуманизма, чтобы помочь нашим предпринимателям, и тратим тяжелым трудом заработанные деньги на их процветание. Пока будет такая возможность и есть еще порох в пороховницах, будем помогать", – говорит депутат Михаил, который вышел в кафе, несмотря на то, что сам умеет хорошо готовить.

Помимо открытия летних веранд, с 16 июня в Москве возобновляют работу музеи, выставочные залы и зоопарк. Также открываются стоматологические клиники, библиотеки, рекламные, консалтинговые агентства и другие учреждения.